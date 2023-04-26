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Новости Крыма

Туристы в Крыму ищут местные продукты и вино

26 апреля 2023, 12:55Общество

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Туристы во время отдыха в Крыму и Севастополе предпочитают местную кухню – рыбу, вино и сезонные овощи. Об этом рассказал член Союза рестораторов, ресторатор из Севастополя Денис Штукатуров в эфире радио "Спутник в Крыму".

"В первую очередь гостей интересуют местные рыба и морепродукты – устрицы, мидии, рапана. Люди хотят местное вино, это серьезный и устойчивый тренд. Также гости предпочитают свежие овощи, зелень и фрукты, которые по сезону", – уточнил он.

Крым стал привлекательным направлением внутреннего туризма, и в последние годы отмечается увеличение числа местных гостей. По оценкам ресторатора, практически половина посетителей объектов общепита на полуострове – крымчане, которые путешествуют в соседние города. Этот год не станет исключением, полагает эксперт, и значительная часть летнего турпотока будет складываться из местных жителей и гостей соседних регионов страны.

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