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Новости Крыма

Турпоток растет: в Крыму отдохнули более 5,8 миллиона туристов

02 декабря 2024, 16:53Общество

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Более 5,8 млн туристов посетили Крым с начала этого года, большинство гостей прибыли на автотранспорте через Крымский мост. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов.

"За январь – ноябрь 2024 года турпоток в Крым составил более 5,8 млн человек. Это на 17 % выше уровня аналогичного периода 2023 года. 64 % наших гостей прибыли на автомобилях и автобусах через Крымский мост, 25 % – по железной дороге, 11 % – через исторические регионы России", – написал он в своем ТГ-канале.

В ноябре гостиницы и санатории были загружены на 41%, что также выше показателей прошлого года. По оценкам туроператоров, Крым стал самым быстрорастущим направлением отдыха в России по отношению к прошлому году, проинформировал Аксенов.

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