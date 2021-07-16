Новости Крыма

Тушение пожара на полигоне в Евпатории может занять неделю – видео

16 июля 2021, 12:08Происшествия в Крыму

2

Площадь пожара на мусорном полигоне в Евпатории на данный момент составляет более 1,8 тыс. квадратных метров, на то, чтобы окончательно ликвидировать тление уйдет примерно пять-семь дней. Об этом журналистам роассказал глава администрации города Роман Тихончук. Как сообщал сайт РИА Новости Крым, вечером под Евпаторией загорелся мусорный полигон МУП "Экоград". Было экстренно проведено заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и собран оперштаб. Все силы и средства были брошены на ликвидацию возгорания. "Площадь возгорания – 1600-1800 квадратных метров. Пять-семь дней будем локализовать. За территорию полигона пламя не выходит. Угрозы жизни и здоровью людей нет", – сообщил Тихончук. По его словам, в ликвидации пожара участвуют машины МЧС, самосвалы, бульдозеры и экскаваторы. "Экскаваторы копают землю и нагружают в самосвалы, которые в

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Июль 2021
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх