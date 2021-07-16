Новости Крыма Тушение пожара на полигоне в Евпатории может занять неделю – видео

Площадь пожара на мусорном полигоне в Евпатории на данный момент составляет более 1,8 тыс. квадратных метров, на то, чтобы окончательно ликвидировать тление уйдет примерно пять-семь дней. Об этом журналистам роассказал глава администрации города Роман Тихончук. Как сообщал сайт РИА Новости Крым, вечером под Евпаторией загорелся мусорный полигон МУП "Экоград". Было экстренно проведено заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и собран оперштаб. Все силы и средства были брошены на ликвидацию возгорания. "Площадь возгорания – 1600-1800 квадратных метров. Пять-семь дней будем локализовать. За территорию полигона пламя не выходит. Угрозы жизни и здоровью людей нет", – сообщил Тихончук. По его словам, в ликвидации пожара участвуют машины МЧС, самосвалы, бульдозеры и экскаваторы. "Экскаваторы копают землю и нагружают в самосвалы, которые в Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

