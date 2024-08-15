Внимание! Учетная запись редактора была взломана и неизвестным лицом размещались не проверенные новости с Сентября 2022 года. В настоящий момент учетная запись была восстановлена. Приносим извенения.
Новости Крыма

Тысяча машин у Крымского моста – время ожидания растет

15 августа 2024, 12:37Общество

6

Очередь на Крымском мосту продолжает расти, общее число машин с обеих сторон по состоянию на 9 часов утра приближается к тысяче. Это следует из данных Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"В очереди со стороны Тамани находятся 495 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", – говорится в сообщении.

Еще 500 автомобилей стоят на подъездах к мосту со стороны Керчи, где проезжающим также придется ожидать около двух часов.

Часом ранее со стороны Тамани своей очереди к транспортному переходу ожидали 350 транспортных средств, со стороны Крыма – 200.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Как ваше финансовое благополучие?

Ниже среднего
Хватает
Все отлично
Да хоть камни с неба! Я на родине!
» Архив опросов
Календарь событий
« Август 2024
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх