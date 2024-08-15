Очередь на Крымском мосту продолжает расти, общее число машин с обеих сторон по состоянию на 9 часов утра приближается к тысяче. Это следует из данных Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"В очереди со стороны Тамани находятся 495 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", – говорится в сообщении.

Еще 500 автомобилей стоят на подъездах к мосту со стороны Керчи, где проезжающим также придется ожидать около двух часов.

Часом ранее со стороны Тамани своей очереди к транспортному переходу ожидали 350 транспортных средств, со стороны Крыма – 200.