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У Госсовета Крыма попрощались с главой Общественной палаты республики

У Госсовета Крыма попрощались с главой Общественной палаты республики

18 ноября 2020, 15:01Общество

Прощание с главой Общественной палаты Крыма Григорием Адольфовичем Иоффе состоялось в самом центре столицы Крыма, около здания Госсовета Крыма.

Прощальные слова сказали Глава республики Крым Сергей Аксенов и председатель государственного совета Крыма Владимир Константинов.

"Это невосполнимая утрата. Яркий политик и общественный деятель, настоящий профессионал и патриот, талантливый журналист, честный, мужественный и принципиальный человек, он много сделал для Крыма и крымчан", – ранее сообщил Аксенов в Facebook. Гражданская панихида длилась несколько часов, в ходе нее люди вспоминали многогранность личности Григория Иоффе, его дар хлесткого слова и политическую прозорливость.


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