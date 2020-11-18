Новости Крыма У Госсовета Крыма попрощались с главой Общественной палаты республики

У Госсовета Крыма попрощались с главой Общественной палаты республики Прощание с главой Общественной палаты Крыма Григорием Адольфовичем Иоффе состоялось в самом центре столицы Крыма, около здания Госсовета Крыма. Прощальные слова сказали Глава республики Крым Сергей Аксенов и председатель государственного совета Крыма Владимир Константинов. "Это невосполнимая утрата. Яркий политик и общественный деятель, настоящий профессионал и патриот, талантливый журналист, честный, мужественный и принципиальный человек, он много сделал для Крыма и крымчан", – ранее сообщил Аксенов в Facebook. Гражданская панихида длилась несколько часов, в ходе нее люди вспоминали многогранность личности Григория Иоффе, его дар хлесткого слова и политическую прозорливость. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

