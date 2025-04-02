Для Крыма важным приоритетом остается укрепление связей между республикой и регионами Белоруссии. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов в поздравлении с Днем единения народов России и Белоруссии.

"Сегодня наши страны развивают сотрудничество и углубляют интеграцию в рамках Союзного государства по всем направлениям, включая оборону, безопасность, миграционную политику. Для Крыма важным приоритетом остается дальнейшее укрепление связей, в том числе экономических, между нашей республикой и регионами Белоруссии", – написал он в своем Telegram-канале.

По словам Аксенова, на сегодняшний день реализуются три полноформатных соглашения с Витебской областью, в Белоруссию активно поставляется продукция крымских экспортеров.