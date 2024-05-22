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Новости Крыма

У крымских студентов появится два новых дома

22 мая 2024, 10:53Общество

В Крымском федеральном университете им. В. И. Вернадского к началу следующего года планируют сдать в эксплуатацию два новых общежития в Симферополе. Об этом РИА Новости Крым сообщил и.о. ректора университета Владимир Курьянов.

"К 1 сентября 2024 года подрядчик обещал сдать два новых общежития по адресу Ялтинская, 20. Это 700 мест", – сказал он.

Сдача этих общежитий позволит не только удовлетворить спрос на места для всех желающих студентов университета, но и, скорее всего, при наличии финансирования, отселять туда студентов на период реконструкции тех общежитий, которые этого требуют, или капитального ремонта, объяснил Курьянов.

Большинство студенческих общежитий были построены еще в 70-80 годы прошлого века, уточнил руководитель вуза. Их инфраструктура нуждается в серьезном обновлении.

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