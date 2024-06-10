У Крымского моста выросла очередь

У досмотровых пунктов перед Крымским мостом в понедельник начала расти очередь из машин. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"К 13:00 в очереди со стороны Тамани находится 38 транспортных средств", – говорится в сообщении.

При этом выезд из Крыма свободен – очередей у досмотровых пунктов со стороны Керчи нет.

Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.