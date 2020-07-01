У поселка Рыбачье в Крыму утонул мужчина

Как информирует пресс-служба МЧС РК, в поселке Рыбачье под Алуштой очевидцы вытащили из моря тело мужчины.

По информации ведомства, инцидент произошел накануне вечером. Сотрудники скорой медицинской помощи попытались реанимировать пострадавшего, однако спасти его не удалось. Медики констатировали смерть.

Со слов очевидцев, мужчина уходил купаться с маской и трубкой. В тот же день под Феодосией в поселке Орджоникидзе матросы-спасатели оказали помощь женщине, которая оступилась при входе в море, а подняться не могла из-за лишнего веса. Медики доставили женщину в реанимацию Феодосийской городской больницы с диагнозом "неполное утопление".

По данным чрезвычайного ведомства, с начала года на воде погибли 26 человек, спасено 30.