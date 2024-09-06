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Новости Крыма

Участки в Севастополе подготовили на случай воздушной тревоги

06 сентября 2024, 10:59Общество

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В Севастополе рядом с избирательными участками, внутри которых нет убежищ на случай воздушной тревоги, разместили бетонные укрытия в целях безопасности. Об этом РИА Новости Крым рассказала председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова.

Все помещения избирательных участков – их в городе 188 – полностью соответствуют требованиям по обеспечению пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, а члены избирательных комиссий проинструктированы о действиях в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций, отметила Фаустова.

По ее словам, в первую очередь были осмотрены участки на наличие укрытий.

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