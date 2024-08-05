Участников нападения на боксера в Крыму обвинили в покушении на убийство

Девятерым жителям Феодосии, избившим чемпиона России по боксу, предъявлены обвинения в покушении на убийство. Об этом информирует Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.

Конфликт произошел на набережной Феодосии. В ходе драки группа мужчин избила чемпиона России по боксу и его товарища, нанеся им многочисленные телесные повреждения.

"Руководитель главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев в связи с широким общественным резонансом поручил принять уголовное дело, возбужденное органами дознания по статье "Хулиганство", к производству следователей ведомства. В настоящее время уголовное дело переквалифицировано на более тяжкую статью, а именно ч.3 ст.30 п.п. "б", "ж", "и" ч.2 ст. 105 УК РФ", – говорится в сообщении.

В частности, фигурантам предъявлено обвинение в покушении на убийство лица, связанного с выполнением им общественного долга, совершенные группой лиц из хулиганских побуждений. Уголовное дело находится в производстве управления по расследованию особо важных дел.