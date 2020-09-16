Ученые назвали стоимость кубометра искусственных осадков для Крыма

Стоимость одного кубометра искусственных осадков для Крыма, вызванных с помощью специального самолета-лаборатории, составит менее 10 рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник центра физики облаков и активных взаимодействий "ЦАС" Баграт Данилян.

"Мы будем воздействовать на облака с помощью пиротехнических изделий. На самолете установленные специальные средства выброса, объемом 1024 ствола. Такого комплекса ни у кого в мире нет. Мы можем с помощью этого комплекса обработать облака на очень большой территории. Если пересчитать на один дополнительный кубометр, то цена его 10 центов (7 рублей 52 копейки – ред.)", – сообщил Баграт Данилян. Один из методов воздействия – засевание облаков химическими реагентами. Кроме того, осадки можно увеличить с помощью азота.