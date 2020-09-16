Новости Крыма

Ученые назвали стоимость кубометра искусственных осадков для Крыма

Ученые назвали стоимость кубометра искусственных осадков для Крыма

16 сентября 2020, 10:53Новости

Стоимость одного кубометра искусственных осадков для Крыма, вызванных с помощью специального самолета-лаборатории, составит менее 10 рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник центра физики облаков и активных взаимодействий "ЦАС" Баграт Данилян.

"Мы будем воздействовать на облака с помощью пиротехнических изделий. На самолете установленные специальные средства выброса, объемом 1024 ствола. Такого комплекса ни у кого в мире нет. Мы можем с помощью этого комплекса обработать облака на очень большой территории. Если пересчитать на один дополнительный кубометр, то цена его 10 центов (7 рублей 52 копейки – ред.)", – сообщил Баграт Данилян. Один из методов воздействия – засевание облаков химическими реагентами. Кроме того, осадки можно увеличить с помощью азота.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Сентябрь 2020
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх