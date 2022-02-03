Ученые предупредили Крым об угрозе оползней и схода селей

В Крыму из-за потепления и активного таяния снега возможен сход оползней и селей. Об этом информируется на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

"В предстоящий период активного снеготаяния эксперты ВНИИ ГОЧС обращают внимание на высокие риски возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с экзогенными геологическими процессами (сход селей и оползней). Они прогнозируются в Приморском, Камчатском и Краснодарском краях, республиках Крым, Дагестан, Чечня и других", – сказано в сообщении.