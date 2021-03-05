Ученые разработают туристические маршруты по суворовским местам Крыма

Ученые Крымского федерального университета готовят серию экспедиций по поиску суворовских крепостей, построенных в 1778 году и сыгравших важную роль в процессе присоединения Крыма к Российской империи в 1783 году. Об этом рассказала заведующая отделом естественно-научных методов в археологии Крыма Научно-исследовательского центра истории и археологии КФУ Татьяна Смекалова.

"Суворовские крепости, служившие местами сдерживания турецких войск в Крыму в конце 1770-х годов, являются памятниками важнейшего периода в истории нашей страны. Они должны быть найдены на местности, приведены в надлежащий вид, снабжены информационными щитами", – цитирует Смекалкину пресс-служба вуза. Значимым этапом работы экспедиций будет создание нескольких туристических маршрутов. Среди них – путь от крепости в Ак-Мечетской Гавани (поселок Черноморское на западе полуострова) к высшей точке мыса Тарханкут, где находится первый из обнаруженных оборонительных сооружений – фельдшанцев. Крепость выполняла важную военно-сторожевую функцию, охраняя единственную дорогу из Гезлева (ныне Евпатория) в Ак-Мечетскую Гавань.