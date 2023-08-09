Внимание! Учетная запись редактора была взломана и неизвестным лицом размещались не проверенные новости с Сентября 2022 года. В настоящий момент учетная запись была восстановлена. Приносим извенения.
Новости Крыма

Учиться на практике: в Крыму появится три новых образовательных кластера

09 августа 2023, 22:32Общество

4

Уже в следующем году сразу три новых образовательных кластера среднего профессионального образования будут созданы в Крыму в рамках проекта "Профессионалитет", на это выделено 270 млн рублей. Первый такой кластер появится на базе Романовского колледжа индустрии гостеприимства в Симферополе. Керченский морской колледж станет ядром образовательного кластера машиностроения, а Симферопольский автотранспортный техникум – ядром кластера транспорта и дорожного строительства. Об этом в рамках пресс-конференции РИА Новости Крым сообщила замминистра образования, науки и молодежи РК Оксана Красникова.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Как ваше финансовое благополучие?

Ниже среднего
Хватает
Все отлично
Да хоть камни с неба! Я на родине!
» Архив опросов
Календарь событий
« Август 2023
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх