Новости Крыма Учиться на практике: в Крыму появится три новых образовательных кластера

Уже в следующем году сразу три новых образовательных кластера среднего профессионального образования будут созданы в Крыму в рамках проекта "Профессионалитет", на это выделено 270 млн рублей. Первый такой кластер появится на базе Романовского колледжа индустрии гостеприимства в Симферополе. Керченский морской колледж станет ядром образовательного кластера машиностроения, а Симферопольский автотранспортный техникум – ядром кластера транспорта и дорожного строительства. Об этом в рамках пресс-конференции РИА Новости Крым сообщила замминистра образования, науки и молодежи РК Оксана Красникова. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

