Новости Крыма Учительница из оскандалившейся керченской школы погибла в ДТП

В Ленинском районе Крыма водитель легкового автомобиля Peugeot врезался в автобусную остановку, он погиб на месте ДТП. Об этом РИА Новости Крым проинформировали в пресс-службе МВД по РК. Авария произошла накануне вечером на автодороге Челядиново-Заветное. "По предварительным данным, водитель автомобиля, двигаясь со стороны села Заветное в направлении Керчи, не справился с управлением, допустил выезд за пределы проезжей части вправо по ходу движения, совершив наезд на автобусную остановку. В результате ДТП водитель Peugeot смертельно травмирован", – сообщили в ведомстве. По факту ДТП полиция проводит проверку, по результатам которой будут вынесены решения в соответствии с действующим законодательством. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

