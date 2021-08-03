Новости Крыма

Учительница из оскандалившейся керченской школы погибла в ДТП

03 августа 2021, 16:09Происшествия в Крыму

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В Ленинском районе Крыма водитель легкового автомобиля Peugeot врезался в автобусную остановку, он погиб на месте ДТП. Об этом РИА Новости Крым проинформировали в пресс-службе МВД по РК. Авария произошла накануне вечером на автодороге Челядиново-Заветное. "По предварительным данным, водитель автомобиля, двигаясь со стороны села Заветное в направлении Керчи, не справился с управлением, допустил выезд за пределы проезжей части вправо по ходу движения, совершив наезд на автобусную остановку. В результате ДТП водитель Peugeot смертельно травмирован", – сообщили в ведомстве. По факту ДТП полиция проводит проверку, по результатам которой будут вынесены решения в соответствии с действующим законодательством.

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