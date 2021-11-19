Угрожающий рекорд: оперативная сводка по COVID-19 в Крыму

На территории Республики Крым зарегистрировано еще 884 случая новой коронавирусной инфекции, это очередной антирекорд по суточному приросту заболевших. Об этом сообщили в пресс-службе ресгионального минздрава.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован накануне – 878 случаев. Рост заболеваемости продолжается почти два месяца. Общее количество инфицированных в регионе превысило 112 тысяч.

"Всего выявлено 112 132 положительных на COVID-19. Количество выздоровевших за сутки составляет 881 человек, за весь период – 99 812", – сказано в сообщении министерства.

По данным минздрава, за минувшие сутки от осложнений болезни скончался еще 21 человек. Общее количество умерших пациентов с подтвержденным диагнозом достигло 3 352.