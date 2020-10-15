Украина нажаловалась на открытие консульства Никарагуа в Крыму

Посол Украины в США Владимир Ельченко пожаловался генсеку Организации американских государств Луису Альмагро на открытие консульства Никарагуа в Крыму. Об этом сказано на странице посольства Украины в США в Facebook.

Как ранее информировал сайт РИА Новости Крым, кабинет министров Украины решил ввести "секторальные экономические санкции" против Никарагуа из-за открытия почетного консульства в Крыму. На это заявление уже отреагировали на полуострове: глава РК Сергей Аксенов заявил, что подобные действия Киева лишь доказывают беспомощность и несамостоятельность.

"В ходе встречи стороны обговорили незаконное решение властей Никарагуа открыть так называемое почетное консульство этой страны во временно оккупированном Крыму. Генерального секретаря ОАД проинформировали про мероприятия, которые принимаются украинской стороной в ответ на указанный шаг никарагуанской стороны", – сказано в сообщении посольства Украины в США.