Новости Крыма

Украина повысила боеготовность войск на крымском направлении

Украина повысила боеготовность войск на крымском направлении

01 июля 2020, 11:19Новости

Украинские военные усилили разведку и повысили боевые возможности вооруженных сил на крымском направлении. Об этом рассказал командующий операции Объединенных сил в Донбассе Сергей Наев, комментируя возможное военное вторжение российских войск в южные регионы Украины из Крыма. "Информации об активизации сил противника на южном направлении, а именно со стороны Крыма, в командовании Объединенных сил Вооруженных сил Украины нет. Однако нами усилены все виды разведки, от которой ежедневно поступает информация", – сообщил Наев агентству "РБК-Украина".

По его словам, украинские военные отработали совместные действия с Национальной полицией, СБУ и Нацгвардией. Командующий сообщил о переходе боевой службы в усиленный режим.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Июль 2020
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх