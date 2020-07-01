Украина повысила боеготовность войск на крымском направлении

Украинские военные усилили разведку и повысили боевые возможности вооруженных сил на крымском направлении. Об этом рассказал командующий операции Объединенных сил в Донбассе Сергей Наев, комментируя возможное военное вторжение российских войск в южные регионы Украины из Крыма. "Информации об активизации сил противника на южном направлении, а именно со стороны Крыма, в командовании Объединенных сил Вооруженных сил Украины нет. Однако нами усилены все виды разведки, от которой ежедневно поступает информация", – сообщил Наев агентству "РБК-Украина".

По его словам, украинские военные отработали совместные действия с Национальной полицией, СБУ и Нацгвардией. Командующий сообщил о переходе боевой службы в усиленный режим.