Украина заявляет о возвращении Крыма под свой суверенитет

"Внутри украинского общества есть такое решение, что мы идем до конца. Неважно какой сценарий обсуждается. Люди заплатили кровью, отдали много сил за то, чего мы уже добились", – заявил он в интервью Sky News .

Заместитель Министра обороны Украины, Владимир Гаврилов считает, что Конфликт с Россией завершится к весне 2023 года, а Крым украинские военные возьмут до конца декабря текущего года.

В своей риторике Гаврилов не отступает от общепринятой на Украине и считает, что мирные переговоры возможны только после того, как Россия выведет свои войска с территории Украины, в том числе и из Крыма.

Слова замминистра обороны подтвердил и руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. "Кампания по возвращению Крыма состоится, уверен в этом", – написал он в своем телеграмм-канале .

Президент Украины также ранее заявлял, что Россия с помощью краткосрочного перемирия хочет всего лишь получить передышку в боевых действиях.

Ранее издание The Daily Beast сообщало, что администрация президента Зеленского готовит план по возвращению Крымского полуострова в состав Украины, причем основным механизмом станет политико-дипломатический путь.

Такая жесткая позиция Украины на фоне недавнего отвода личного состава и техники с правого берега Херсонской области кажется вполне обоснованной. И следующим местом "перегруппировки" российских войск станет Республика Крым.