Новости Крыма Украинец получил тюремный срок за попытку ввезти в Крым наркотики

Украинец получил тюремный срок за попытку ввезти в Крым наркотики Джанкойский районный суд Крыма вынес приговор в отношении жителя Мелитополя, признанного виновным в контрабанде наркотиков. Об этом проинформировала пресс-служба Погрануправления ФСБ по республике. "Гражданин был задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым в сентябре этого года при попытке провоза на российскую территорию сильнейшего наркотика. Так, во время пограничного контроля в пункте пропуска "Джанкой" у мужчины при себе обнаружены и изъяты два флакона, содержащие неизвестное вещество, предположительно относящееся к наркотическим средствам опиоидной группы", – сказано в сообщении. По данным экспертизы, изъятые флаконы содержат ацетилированный опий. Задержанный признался, что самостоятельно изготовил наркотик для его последующей контрабанды в Крым. Суд приговорил злоумышленника к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

