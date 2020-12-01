Новости Крыма

Украинец получил тюремный срок за попытку ввезти в Крым наркотики

Украинец получил тюремный срок за попытку ввезти в Крым наркотики

Сегодня, 11:42Общество

Джанкойский районный суд Крыма вынес приговор в отношении жителя Мелитополя, признанного виновным в контрабанде наркотиков. Об этом проинформировала пресс-служба Погрануправления ФСБ по республике.

"Гражданин был задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым в сентябре этого года при попытке провоза на российскую территорию сильнейшего наркотика. Так, во время пограничного контроля в пункте пропуска "Джанкой" у мужчины при себе обнаружены и изъяты два флакона, содержащие неизвестное вещество, предположительно относящееся к наркотическим средствам опиоидной группы", – сказано в сообщении. По данным экспертизы, изъятые флаконы содержат ацетилированный опий. Задержанный признался, что самостоятельно изготовил наркотик для его последующей контрабанды в Крым. Суд приговорил злоумышленника к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

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