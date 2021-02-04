Новости Крыма Украинские пограничники штрафуют соотечественников за поездки в Крым

На Украине пограничники выписывают штрафы соотечественникам за "незаконное посещение Крыма". Об этом информирует херсонский пограничный отряд Госпогранслужбы Украины в Facebook. Накануне в пункте пропуска "Каланчак" (с российской стороны – "Армянск"), пограничники выявили шестерых украинцев, которые въехали на российский полуостров через Крымский мост, чем, по мнению "стражей границы" соседнего государства, нарушили законодательство. Все "нарушители" были оштрафованы на общую сумму в 10 000 гривен, что идентично 27 тысячам рублей. Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, российские пограничники задержали украинку, которая попыталась незаконно попасть на полуостров. Женщина благополучно обошла украинские пункты пропуска на границе с Крымом и намеревалась миновать российский КПП "Армянск", но была задержана в нескольких сотнях метров от него. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

