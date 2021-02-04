Новости Крыма

Украинские пограничники штрафуют соотечественников за поездки в Крым

04 февраля 2021, 12:07Общество

5

На Украине пограничники выписывают штрафы соотечественникам за "незаконное посещение Крыма". Об этом информирует херсонский пограничный отряд Госпогранслужбы Украины в Facebook.

Накануне в пункте пропуска "Каланчак" (с российской стороны – "Армянск"), пограничники выявили шестерых украинцев, которые въехали на российский полуостров через Крымский мост, чем, по мнению "стражей границы" соседнего государства, нарушили законодательство. Все "нарушители" были оштрафованы на общую сумму в 10 000 гривен, что идентично 27 тысячам рублей. Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, российские пограничники задержали украинку, которая попыталась незаконно попасть на полуостров. Женщина благополучно обошла украинские пункты пропуска на границе с Крымом и намеревалась миновать российский КПП "Армянск", но была задержана в нескольких сотнях метров от него.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Февраль 2021
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх