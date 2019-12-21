Украинский вице-премьер пообещал "принести европейские стандарты в Крым"

Цель Украины – донести европейские стандарты жизни до жителей Крыма, сказал вице-премьер-министр Украины Дмитрий Кулеба во время открытия сервисной зоны обновленного КПВВ "Каланчак" на админгранице полуострова с Херсонской областью.

"Не зря я решил приехать именно сюда, ведь наша цель заключается в том, чтобы европейские стандарты качества жизни, в конце концов, дошли и на временно оккупированные территории. Это и Донбасс, и Крым. Я глубоко убежден, что крымская проблема является одним из ключевых приоритетов и мы должны постоянно о ней говорить, постоянно искать пути ее решения. Поэтому именно здесь, именно сегодня я выступаю. Мы пересечем эту черту и принесем туда тоже европейские стандарты жизни", – сообщил вице-премьер.

19 декабря вице-премьер министр Украины Дмитрий Кулеба открыл сервисную зону на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) "Каланчак".