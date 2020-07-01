Украинское командование приказало прекратить огонь в Донбассе

Командование операцией объединенных сил (ООС) Украины в Донбассе издало приказ о прекращении огня на юго-втстоке в соответствии с решением Трехсторонней контактной группы. Об этом сказано на странице ООС в Facebook.

"В соответствии с решением Трехсторонней контактной группы от 22 июля 2020 года командование объединенных сил сообщает, что 26 июля 2020 года издан приказ о соблюдении полного всеобъемлющего режима прекращения огня", – сказано в сообщении.

Командование ООС подтверждает, что данный приказ о прекращении огня "соответствует настоящим мерам, которые были определены Трехсторонней контактной группой и вступили в силу с 00.00 27 июля 2020 года".