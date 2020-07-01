Новости Крыма

Украинское командование приказало прекратить огонь в Донбассе

Украинское командование приказало прекратить огонь в Донбассе

Сегодня, 10:55Новости

Командование операцией объединенных сил (ООС) Украины в Донбассе издало приказ о прекращении огня на юго-втстоке в соответствии с решением Трехсторонней контактной группы. Об этом сказано на странице ООС в Facebook.

"В соответствии с решением Трехсторонней контактной группы от 22 июля 2020 года командование объединенных сил сообщает, что 26 июля 2020 года издан приказ о соблюдении полного всеобъемлющего режима прекращения огня", – сказано в сообщении.

Командование ООС подтверждает, что данный приказ о прекращении огня "соответствует настоящим мерам, которые были определены Трехсторонней контактной группой и вступили в силу с 00.00 27 июля 2020 года".

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Июль 2020
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх