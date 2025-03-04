Укусила бездомная собака: в Крыму ребенку выплатили компенсацию 100 тысяч

Суд обязал администрацию Красногвардейского района Крыма выплатить компенсацию ребенку за укус собаки. Об этом информирует прокуратура РК.

"В целях защиты прав несовершеннолетнего прокурор обратился в суд с иском о взыскании с администрации Красногвардейского района компенсации морального вреда", – сказано в сообщении.

Инцидент произошел год назад. На детской площадке в селе Клепинино малолетнего мальчика 2021 года рождения укусила безнадзорная собака. Ребенок получил травмы лица, в связи с чем проходил соответствующее лечение и вакцинацию.

Суд удовлетворил требования прокуратуры и взыскал 100 тысяч рублей в пользу ребенка.