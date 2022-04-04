Улицы Симферополя и Керчи остались без воды

Аварийно-восстановительные работы проводят на сетях в Симферополе, Керчи и еще двух муниципалитетах полуострова, в связи с чем десятки улиц остались без воды. Об этом информирует пресс-служба предприятия "Вода Крыма".

Так, в Симферополе ориентировочно до 20:00 ограничено водоснабжение по адресам: проспект Кирова, улицы Самокиша, Гоголя, Горького, Карла Маркса, Пушкина, Калинина, Лексина, Желябова, Жуковского, Павленко (частично), Дзюбанова, Спера, Герцена, Проездная, Шаталова, Слуцкого, Красных Подпольщиков, Кондукторская, Казанская, Красногвардейская, Хацко, бульваре Ленина, переулков Проездной, Вокзальный и прилегающих улицах и переулках.