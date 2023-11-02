Уникальные особняки Ялты внесены в список объектов культурного наследия

В Ялте два особняка и стела пополнили список выявленных объектов культурного наследия. Об этом рассказала в своем Telegram-канале глава администрации Ялты Янина Павленко.

"Построенная в 1905 году дача "Серые дрозды" на улице Чернова в разное время была домом для многих известных людей, в том числе для художницы Валентины Цветковой, которая изобразила особняк на одной из своих работ. Интересны и принадлежащий вдове генерал-лейтенанта фон Депп псевдоготический "Замок Черномора" на улице Павленко и стела на набережной в память 90-летия исхода из России членов Императорской семьи", – написала мэр.