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Новости Крыма

Уникальные особняки Ялты внесены в список объектов культурного наследия

02 ноября 2023, 15:19Общество

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В Ялте два особняка и стела пополнили список выявленных объектов культурного наследия. Об этом рассказала в своем Telegram-канале глава администрации Ялты Янина Павленко.

"Построенная в 1905 году дача "Серые дрозды" на улице Чернова в разное время была домом для многих известных людей, в том числе для художницы Валентины Цветковой, которая изобразила особняк на одной из своих работ. Интересны и принадлежащий вдове генерал-лейтенанта фон Депп псевдоготический "Замок Черномора" на улице Павленко и стела на набережной в память 90-летия исхода из России членов Императорской семьи", – написала мэр.

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