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Новости Крыма

Уникальные реки Крыма: как борются с паводками и что запланировано

03 июля 2024, 09:24Общество

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В Керчи построят инженерную защиту от подтопления в руслах рек, соответствующая проектно-сметная документация разрабатывается. Также будет проведена расчистка больших речных участков в других регионах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал зампредседателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Роман Захаров.

Какие работы на реках Крыма готовятся провести

По словам Захарова, в Крыму в последние годы фиксируется увеличение количества осадков в связи с изменением климата. И сегодня перед специалистами стоит задача понять, скачок это или устойчивая тенденция.

"Если это тенденция, то надо пересматривать и планировать отдельные мероприятия совместно с муниципальными властями по созданию инженерной защиты территорий", – сказал Захаров.

Он отметил, что в текущем году будет сформирован список водных объектов, с которыми будут работать в рамках федеральных проектов. И некоторые мероприятия уже запланированы.

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