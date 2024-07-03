Уникальные реки Крыма: как борются с паводками и что запланировано

В Керчи построят инженерную защиту от подтопления в руслах рек, соответствующая проектно-сметная документация разрабатывается. Также будет проведена расчистка больших речных участков в других регионах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал зампредседателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Роман Захаров.

Какие работы на реках Крыма готовятся провести

По словам Захарова, в Крыму в последние годы фиксируется увеличение количества осадков в связи с изменением климата. И сегодня перед специалистами стоит задача понять, скачок это или устойчивая тенденция.

"Если это тенденция, то надо пересматривать и планировать отдельные мероприятия совместно с муниципальными властями по созданию инженерной защиты территорий", – сказал Захаров.

Он отметил, что в текущем году будет сформирован список водных объектов, с которыми будут работать в рамках федеральных проектов. И некоторые мероприятия уже запланированы.