Новости Крыма

Ураган накроет Южный берег Крыма

12 апреля 2022, 09:41Общество

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Штормовое предупреждение об усилении ветра объявлено на Южном берегу Крыма. Об этом информирует пресс-служба регионального МЧС.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1 – 2 часа и до конца дня 12 апреля на Южном берегу Крыма ожидается усиление северо-западного ветра до 25-30 м/с, в горах до 35 м/с", – сказано в сообщении.

В связи с непогодой спасатели предупреждают о риске возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, нарушения транспортного сообщения.

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