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Уровень опасности в Крыму повышается. ПВО не справляется с атаками Украинских беспилотников

31 октября 2022, 17:08Главная

29 октября Украинская сторона заявила об атаке на Черноморский флот, в результате которой было уничтожено или, по крайней мере, повреждено 4 корабля ВМФ России. Одним из подвергшихся атаке, стал фрегат "Адмирал Макаров", который является носителем ракет "Калибр", а также может выполнять роль десантного корабля.

Власти говорят о полном отражении атаки, но местные жители пишут о множественных взрывах. Примечательно, что ни одного фото или видео, подтверждающего целостность кораблей, в официальных комментариях не предоставлено.

Подобного рода информация говорит лишь об одном-хваленная система ПВО в Крыму не работает или работает плохо. Если наше утверждение ошибочное, покажите, что это не так, что все 4 корабля целые.

Но пока власти не сделали этого, сказать можно только одно-в Крыму очень опасно! Как не аэродромы бомбят, так флот. А если будет нанесен повторный удар по Крымскому мосту, то крымчане и вовсе окажутся в ловушке. Пришло время серьезно задавать вопросы управленцам или же решать вопрос о временной эвакуации из Крыма пока это ещё возможно.

Все по теме: пво, крым, опасно

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