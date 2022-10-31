Уровень опасности в Крыму повышается. ПВО не справляется с атаками Украинских беспилотников

29 октября Украинская сторона заявила об атаке на Черноморский флот, в результате которой было уничтожено или, по крайней мере, повреждено 4 корабля ВМФ России. Одним из подвергшихся атаке, стал фрегат "Адмирал Макаров", который является носителем ракет "Калибр", а также может выполнять роль десантного корабля.

Власти говорят о полном отражении атаки , но местные жители пишут о множественных взрывах. Примечательно, что ни одного фото или видео, подтверждающего целостность кораблей, в официальных комментариях не предоставлено.

Подобного рода информация говорит лишь об одном-хваленная система ПВО в Крыму не работает или работает плохо. Если наше утверждение ошибочное, покажите, что это не так, что все 4 корабля целые.

Но пока власти не сделали этого, сказать можно только одно-в Крыму очень опасно! Как не аэродромы бомбят, так флот. А если будет нанесен повторный удар по Крымскому мосту, то крымчане и вовсе окажутся в ловушке. Пришло время серьезно задавать вопросы управленцам или же решать вопрос о временной эвакуации из Крыма пока это ещё возможно.