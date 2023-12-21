Ущерб от обрушившегося на Крым шторма предварительно оценивается в 40-42 млрд рублей, подрядчики начнут восстанавливать набережные, не дожидаясь заключения контрактов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Предварительная оценка ущерба – порядка 40-42 миллиарда рублей… Порушена вся береговая линия практически. Пострадали все без исключения набережные во всех муниципалитетах: в Ялте, Алуште, Керчи, Евпатории, Сакском районе, Черноморском районе, Феодосии. Все, что было на берегу, смыло практически везде. Некоторые берегоукрепления разнесены", – сказал руководитель региона в эфире телеканала "Крым 24".

По словам Аксенова, на сегодняшний день правительство республики совместно с "Роскапстроем" и потенциальными подрядчиками завершают осмотр и анализ разрушений. Глава республики подчеркнул, что проектно-сметная документация будет изготавливаться "с колес", а подрядчики приступят к работам, не дождаться заключения контракта.