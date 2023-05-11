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Новости Крыма

Устроили ДТП и ограбили: 29-летний крымчанин пойдет под суд за разбой

11 мая 2023, 14:20Новости

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В Крыму перед судом предстанет 29-летний житель Кировского района за разбойное нападение и кражу. Об этом рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Инцидент произошел прошлой весной. По данным следствия, обвиняемый совместно с неустановленными пока лицами в целях совершения разбоя спровоцировали ДТП в Белогорском районе.

"Они прибыли на участок вблизи автодороги Муромское – Сенное на самодельном транспортном средстве типа "багги", где стали ожидать потерпевших. Когда автомобиль Mitsubishi подъехал к указанной дороге, злоумышленники намерено столкнулись с ним. После остановки авто обвиняемый попытался забрать у женщины-водителя ключи, брызнув в нее из перцового газового баллончика. А пассажира связали", – говорится в сообщении ведомства.

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