Уварова рассказала подробности о съемках в Крыму сериала про вирус

Российская актриса Нелли Уварова, которая сыграла в сериале про пандемию, снятом в Крыму, рассказала подробности о работе над картиной в интервью RT. По ее словам, после окончания съемок было ощущение, что "где-то мы это уже видели".

"Оно даже немного вызывало такой истерический хохот: "Подождите, подождите...",- поделилась своими впечатлениями актриса. – Знаете, такое бывает, когда видишь сон настолько реальный, что, кажется, будто это уже произошло. И когда оно потом опять происходит наяву, думаешь: "Как так? Не хочу" Она добавила, что было "довольно странно" попасть из виртуальной реальности картины в "реальность настоящую".