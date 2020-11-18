Уйти красиво: в Крыму предлагают картонные эко-гробы с принтами

В Крыму теперь можно будет похоронить человека в эко-гробу из картона, причем на крышку нанесут любой понравившийся рисунок. Об этом РИА Новости Крым сообщил владелец крымского крематория Михаил Ремез. По его словам, хоронить или сжигать в таких гробах более экологично и менее затратно, чем в стандартных деревянных.

"Ежегодно в стране умирает более двух миллионов человек, и представьте, сколько километров доски мы закапываем в землю. Плюс доска в земле очень длительное время гниет вместе с человеком. Да, это минеральное гниение и оно не опасно. Однако есть второй момент: в стране вырубается 1,2 миллиона гектаров леса ежегодно, и более 1% из общего количества уходит на производство гробов", – уточнил Ремез.