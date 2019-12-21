Новости Крыма

В аэропорту Симферополя из-за тумана задерживаются рейсы из Москвы

В аэропорту Симферополя из-за тумана задерживаются рейсы из Москвы

21 декабря 2019, 15:42Новости

В пятницу, 20 декабря, в аннексированном Симферополе задерживаются авиарейсы на прилет из России. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта, где сообщается о задержке четырех рейсов из Москвы.

Провластному изданию "Крыминформ" в пресс-службе аэропорта сообщили, что задержка рейсов связана с туманной погодой в Крыму.

"Улучшение погодных условий ожидается в ближайшее время", – сказали в пресс-службе.

Утром 20 декабря из-за густого тумана и ухудшения видимости Севастопольский морской порт (СМП) приостанавливал движение пассажирских катеров и парома через бухту.

Днем 19 декабря туман в Севастополе также осложнил движение пассажирских катеров через бухту, однако внутренний рейд не перекрывали.

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