В Алупке благоустраивают "Воронцовские купальни" и зону рыбацкой артели

В Алупке к началу курортного сезона расширится пляжная зона – с двух карт до четырех. Это стало возможным в рамках реконструкции знаменитых "Воронцовских купален", сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

"Воронцовские купальни" – один из самых популярных пляжей Алупки.

"В советские годы он официально назывался "Городским", а второе, "народное", имя обрел благодаря купальням графа Воронцова (в дореволюционное время они располагались неподалеку). Именно здесь завершается лестница от дворца к побережью", – написала Павленко в Telegram-канале.

Когда Крым был в составе Украины, проезд к "купальням" закрыли мелкие торговые точки и шалманы, из-за чего стало невозможным отсыпать пляж после зимних штормов. Все они на данный момент убраны.