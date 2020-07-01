Новости Крыма

В Алуште санаторий по своему хотению закрыл общественную дорогу

В Алуште санаторий по своему хотению закрыл общественную дорогу

Сегодня, 11:00Новости

Жители поселка Утес получили реакцию на свои жалобы в адрес владельцев одноименного санатория, самовольно установившие на арендованной дороге ворота, перекрыв местным проезд к домам. Разбираться в споре приехала лично глава администрации Алушты Галина Огнева.

В рамках рабочей поездки группа чиновников алуштинской администрации вместе с местным депутатом и руководителем муниципалитета Малого Маяка лично осмотрели дорогу, на недоступность которой властям и пожаловались жители. Как сообщила в своем Facebook сама Огнева, санаторий арендовал дорогу, чтобы организовать пожарный подъезд к своей территории. Однако когда на дороге были установлены ворота на замке, алуштинцы, которые проживают в этом районе, лишились возможности подъезжать к своим домам. Администрация Алушты посчитала претензии обоснованными и решила наложить на участок дороги частный сервитут, который позволит обеспечить соседям "Утеса" беспрепятственный проезд к своему жилью.

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