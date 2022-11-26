В армию призовут 5 миллионов военнообязанных

Как сообщают источники, приближенные к Кремлю и Министерству обороны Российской Федерации, на днях состоялась закрытая встреча Министра обороны России Сергея Шойгу, командира объединённой группировки войск на территории Украины Сергея Суровикина с Президентом России Владимиром Путиным.
Во время совещания, военачальники доложили о обстановке на фронте. На вопрос о том, чего не хватает на фронте, ответ был короткий: "Людей". Сергей Суровикин объяснил, что для достижения целей спецоперации и полной победы над Украиной необходимо дополнительно мобилизовать не менее пяти миллионов человек.
Путин дал поручение Министру обороны разработать механизмы и планы мобилизации, обеспечить закупку амуниции и подготовить учебные центры до 1 января 2023 года. В итоговом протоколе также прописан пункт о расширенном совещании Президента с главами всех субъектов Российской Федерации и, соответственно, с военными комиссарами.
5 марта Владимир Путин
А сейчас власти нам
1 ноября стартовал осенний призыв граждан на военную службу который продлится до 31 декабря. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 691 для прохождения военной службы планируется направить 120 тыс. человек.
Врут нам в этот раз или нет-покажет только время, но готовыми надо быть ко всему.