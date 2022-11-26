В армию призовут 5 миллионов военнообязанных

Во время совещания, военачальники доложили о обстановке на фронте. На вопрос о том, чего не хватает на фронте, ответ был короткий: "Людей". Сергей Суровикин объяснил, что для достижения целей спецоперации и полной победы над Украиной необходимо дополнительно мобилизовать не менее пяти миллионов человек.

Как сообщают источники, приближенные к Кремлю и Министерству обороны Российской Федерации, на днях состоялась закрытая встреча Министра обороны России Сергея Шойгу, командира объединённой группировки войск на территории Украины Сергея Суровикина с Президентом России Владимиром Путиным.

Путин дал поручение Министру обороны разработать механизмы и планы мобилизации, обеспечить закупку амуниции и подготовить учебные центры до 1 января 2023 года. В итоговом протоколе также прописан пункт о расширенном совещании Президента с главами всех субъектов Российской Федерации и, соответственно, с военными комиссарами.

5 марта Владимир Путин заявлял о том, что спецоперация будет проводиться исключительно профессиональными военными. "В этой операции принимают участие только профессиональные военные – офицеры и контрактники. Призывников нет ни одного, и мы не планируем это делать, и не собираемся", – сказал Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний.

А сейчас власти нам обещают , что после мобилизации, проведенной в сентябре-октябре, дополнительной не будет. Но указа Президента о её завершении мы так и не дождались! Улавливаете? Так уж сложилось в России, что политиков надо слушать наоборот, а их обещаниям на слово, люди сильно не доверяют.

1 ноября стартовал осенний призыв граждан на военную службу который продлится до 31 декабря. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 691 для прохождения военной службы планируется направить 120 тыс. человек.

Врут нам в этот раз или нет-покажет только время, но готовыми надо быть ко всему.