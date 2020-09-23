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В Армянске у местного жителя нашли оружие и боеприпасы

В Армянске у местного жителя нашли оружие и боеприпасы

23 сентября 2020, 09:37Новости

У жителя Армянска нашли оружие и боеприпасы, которые он хранил незаконно, информирует пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Крыму.

В нежилом помещении у 62-летнего местного жителя крымские пограничники нашли и изъяли десятки предметов, предположительно относящихся к категории военного назначения.

"Проведенная баллистическая экспертиза позволила установить, что среди представленных на исследование образцов присутствуют боеспособные разнокалиберные патроны, а также изделия, пригодные для использования по целевому назначению", – сказано в сообщении. Мужчина пояснил, что найденные предметы он коллекционировал в течение долгого времени и искал их в местах боев периода Великой Отечественной войны.

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