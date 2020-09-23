Новости Крыма В Армянске у местного жителя нашли оружие и боеприпасы

В Армянске у местного жителя нашли оружие и боеприпасы У жителя Армянска нашли оружие и боеприпасы, которые он хранил незаконно, информирует пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Крыму. В нежилом помещении у 62-летнего местного жителя крымские пограничники нашли и изъяли десятки предметов, предположительно относящихся к категории военного назначения. "Проведенная баллистическая экспертиза позволила установить, что среди представленных на исследование образцов присутствуют боеспособные разнокалиберные патроны, а также изделия, пригодные для использования по целевому назначению", – сказано в сообщении. Мужчина пояснил, что найденные предметы он коллекционировал в течение долгого времени и искал их в местах боев периода Великой Отечественной войны. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

