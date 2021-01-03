Новости Крыма В Арт-бухте Севастополя в разгар праздников из-под воды подняли бомбу

В Арт-бухте Севастополя в разгар праздников из-под воды подняли бомбу Масштабная пиротехническая операция успешно проведена в самом центре Севастополя в разгар праздничных выходных. 2 января со дна Артиллерийской бухты силами Специализированного отряда севастопольского чрезвычайного ведомства был поднят боеприпас времен Великой Отечественной войны. Как информируют в пресс-службе МЧС Севастополя, сообщение о бомбе под водой поступило в Центр управления в кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по городу Севастополю по телефону. Бдительные севастопольцы рассказали, что подозрительный предмет обнаружен прямо в самом центре недалеко от дельфинария. Прибывшие на место спасатели обнаружили на морском дне, на глубине приблизительно полтора метра и в четырех метрах от берега авиационную осколочную бомбу советского производства АО-10. Вес ее взрывчатого вещества составляет семь килограммов. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

