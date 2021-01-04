Новости Крыма

В Бахчисарае отец удушил полуторогодовалую дочь за плохое поведение

В Бахчисарае отец удушил полуторогодовалую дочь за плохое поведение

04 января 2021, 12:19Происшествия в Крыму

В Бахчисарае 23-летний мужчина задушил полуторогодовалую дочь. Об этом проинформировали в пресс-службе Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.

Сообщение о том, что в одном из домов Бахчисарая обнаружено тело полуторогодовалой девочки, поступило в правоохранительные органы днем 3 января. Внешние признаки насильственной смерти на теле ребенка отсутствовали, отметили эксперты.

"Однако результаты медицинской экспертизы тела малышки показали, что ее смерть наступила в результате удушения. От отца погибшей девочки получена явка с повинной о совершении им убийства", – рассказали в пресс-службе. Выяснилось, что накануне отец избивал дочку, ставил в угол, а после, чтобы она перестала плакать, схватил за ленточку, на которой висел нательный крестик, и несколько раз с силой затянул ее.

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