В Бахчисарае пьяный рецидивист ударил девушку камнем в лицо

В Бахчисарае задержали мужчину, ударивший незнакомую девушку камнем в лицо. По данным пресс-службы МВД по РК, в местное отделение полиции поступило заявление от 18-летней девушки, на которую ночью напал неизвестный мужчина и ударил ее камнем в лицо, разбив ей бровь.

Полиция задержала ранее судимого 32-летнего жителя одного из сел района. "В тот вечер мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, под влиянием внезапно возникшей агрессии, выплеснул свою злость на проходящую мимо незнакомую девушку, ударив ее камнем", – сказано в сообщении.