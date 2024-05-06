В Бахчисарае появятся два новых микрорайона

В Бахчисарае появится два новых микрорайона, один из которых предполагает высотную застройку в живописном месте. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава администрации города Дмитрий Скобликов.

По его словам, Бахчисарай стал очень интересен с точки зрения строительства многоквартирных домов благодаря трассе "Таврида".

"Удобная логистика: до Симферополя неспешной ездой 12-13 минут по трассе "Таврида", и 15-20 минут – это Севастополь. Жителям отдаленных уголков Симферополя, наверное, будет примерно столько же по времени добираться до центра города, как и нам из Бахчисарая", – отметил Скобликов.