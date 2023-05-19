В центре Евпатории легковушка влетела в трамвай

В центре Евпатории водитель легковушки врезался в трамвай, из-за чего было ограничено движение общественного транспорта. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе республиканского МВД.

"На пересечении проспекта Ленина с улицей Токарева водитель автомобиля Chevrolet Aveo, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении трамваю, в связи с чем совершил столкновение", – уточнили в пресс-службе ведомства.

В ДПТ никто не пострадал. Водителя легковушки привлекли к административной ответственности.