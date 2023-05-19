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Новости Крыма

В центре Евпатории легковушка влетела в трамвай

19 мая 2023, 12:27Происшествия в Крыму

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В центре Евпатории водитель легковушки врезался в трамвай, из-за чего было ограничено движение общественного транспорта. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе республиканского МВД.

"На пересечении проспекта Ленина с улицей Токарева водитель автомобиля Chevrolet Aveo, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении трамваю, в связи с чем совершил столкновение", – уточнили в пресс-службе ведомства.

В ДПТ никто не пострадал. Водителя легковушки привлекли к административной ответственности.

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