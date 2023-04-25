В центре Керчи сбили мужчину

Пешеход попал под колеса легкового автомобиля в Керчи, полиция проводит проверку и разыскивает свидетелей и очевидцев ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского главка МВД.

Авария произошла во вторник утром в районе рынка на улице Горького.

"Неустановленный водитель (женщина), управляя неустановленным автомобилем белого цвета, государственный регистрационный знак которого предположительно содержит комбинацию цифр 420, сдавая задним ходом, допустила наезд на пешехода – 58-летнего мужчину. После чего довезла пострадавшего до места его проживания и скрылась в неизвестном направлении", – говорится в сообщении ведомоства.