В части Севастополя до вечера отключат свет: список адресов

В связи с проведением ремонтных работ в части Севастополя, Балаклавы и пригорода будет отключена подача электроэнергии, об этом сообщает пресс-служба "Севастопольэнерго". "Для безопасного производства работ 1 марта в период с 08.00 до 17.00 часов будет прекращена подача электроэнергии в Севастополе и селе Родниковом", – сказано в сообщении.

В частности, света не будет по адресам: ул. Брянская, 13-21, 25-29, 29-А; ул. Воровского, 2, 4; ул. Генерала Петрова, 2; ул. Героев Бреста, 31-А, 31-Б, 31-В; ул. Железнодорожная, 26; ул. Игнатия Шевченко, 2-24, 30, 1-37; ул. Крестовского, 1-5, 22, 24, 21-31; ул. Лазаревская, 9, 11; ул. Леваневского 10; ул. Новикова, 4-А, 4-8; ул. Матвея Воронина, 1, 5, 7; ул. Маяковского, 1, 3; ул. Надеждинцев, 18-А, 16-18, 22, 11; пр. Нахимова, 14, 16; ул. Папанина, 2-10; ул. Рабочая, 27, 31; ул. Урицкого, 18, 1; ул. Челюскинцев 19-21; ул. Чесменская, 9, 37; ул. Чернышевского 22-Б, 2-16, 1-17.