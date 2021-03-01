Новости Крыма

В части Севастополя до вечера отключат свет: список адресов

01 марта 2021, 11:04Общество

3

В связи с проведением ремонтных работ в части Севастополя, Балаклавы и пригорода будет отключена подача электроэнергии, об этом сообщает пресс-служба "Севастопольэнерго". "Для безопасного производства работ 1 марта в период с 08.00 до 17.00 часов будет прекращена подача электроэнергии в Севастополе и селе Родниковом", – сказано в сообщении.

В частности, света не будет по адресам: ул. Брянская, 13-21, 25-29, 29-А; ул. Воровского, 2, 4; ул. Генерала Петрова, 2; ул. Героев Бреста, 31-А, 31-Б, 31-В; ул. Железнодорожная, 26; ул. Игнатия Шевченко, 2-24, 30, 1-37; ул. Крестовского, 1-5, 22, 24, 21-31; ул. Лазаревская, 9, 11; ул. Леваневского 10; ул. Новикова, 4-А, 4-8; ул. Матвея Воронина, 1, 5, 7; ул. Маяковского, 1, 3; ул. Надеждинцев, 18-А, 16-18, 22, 11; пр. Нахимова, 14, 16; ул. Папанина, 2-10; ул. Рабочая, 27, 31; ул. Урицкого, 18, 1; ул. Челюскинцев 19-21; ул. Чесменская, 9, 37; ул. Чернышевского 22-Б, 2-16, 1-17.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Март 2021
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх