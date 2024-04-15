В части Симферополя на время ремонта отключат газ

В Симферополе специалисты "Крамгазсети" будут проводить ремонтно-восстановительные работы на газопроводах низкого и среднего давления. В связи с этим подача голубого топлива будет приостановлена согласно графику, рассказали в Telegram-канале "Крымгазсетей".

Подача газа населению будет прекращена с 9:00 до 15:00 по следующим адресам:

–17 апреля – ул. 1й Конной Армии, 31;

–18 апреля –пр. Победы, 53, 51, 51а, 49;

–22 апреля – ул. Краснознаменная, 74, 76, 78, 82, 84, 86, 88, 88/3, 88/4, 90, 92;

–24 апреля – ул. Куйбышева, 13, подъезды 5, 6, 7, 8.