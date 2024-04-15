Внимание! Учетная запись редактора была взломана и неизвестным лицом размещались не проверенные новости с Сентября 2022 года. В настоящий момент учетная запись была восстановлена. Приносим извенения.
Новости Крыма

В части Симферополя на время ремонта отключат газ

15 апреля 2024, 15:35Общество

5

В Симферополе специалисты "Крамгазсети" будут проводить ремонтно-восстановительные работы на газопроводах низкого и среднего давления. В связи с этим подача голубого топлива будет приостановлена согласно графику, рассказали в Telegram-канале "Крымгазсетей".

Подача газа населению будет прекращена с 9:00 до 15:00 по следующим адресам:

–17 апреля – ул. 1й Конной Армии, 31;

–18 апреля –пр. Победы, 53, 51, 51а, 49;

–22 апреля – ул. Краснознаменная, 74, 76, 78, 82, 84, 86, 88, 88/3, 88/4, 90, 92;

–24 апреля – ул. Куйбышева, 13, подъезды 5, 6, 7, 8.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Как ваше финансовое благополучие?

Ниже среднего
Хватает
Все отлично
Да хоть камни с неба! Я на родине!
» Архив опросов
Календарь событий
« Апрель 2024
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх