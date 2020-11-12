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В чем подвох: эксперты о предложенной Минтруда методике расчета МРОТ

В чем подвох: эксперты о предложенной Минтруда методике расчета МРОТ

12 ноября 2020, 10:37Экономика Крыма

ассчитывать минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум исходя из доходов граждан недопустимо, эти величины должны соотноситься с расходами. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразила председатель Федерации независимых профсоюзов Крыма Надежда Краденова. Разработанная Минтруда методика, согласно которой минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум предлагается рассчитывать исходя из медианной зарплаты и медианного дохода, вызвала оживленную дискуссию, участниками которой стали как профсоюзы, так и представители ряда профильных комитетов Госдумы. Медианная зарплата – это величина, относительно которой у половины населения заработная плата выше, у другой – ниже. Медианный среднедушевой доход – величина, относительно которой одна половина населения имеет доходы выше, другая – ниже. При расчете среднедушевого дохода учитываются не только зарплата, но и иные доходы и выплаты населения

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