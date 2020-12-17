Новости Крыма В чем смысл новой резолюции ООН по Крыму – заявление постпреда РФ

В чем смысл новой резолюции ООН по Крыму – заявление постпреда РФ Принятая Генеральной Ассамблеей ООН резолюция по Крыму содержит "бездоказательные обвинения, ложь и пустые призывы", сообщил заместитель постпреда России при организации Геннадий Кузьмин. В Госдуме заявили о циничной политике США по Крыму ГА ООН приняла резолюцию о ситуации с правами человека в Крыму и Севастополе. Авторами документа выступили Украина, Австралия, Германия, Грузия, Латвия, Литва, Польша, Великобритания, США, Турция, Франция и ряд других стран. Согласно резолюции, в Крыму якобы "значительно снизился уровень соблюдения прав человека". Авторы документа утверждают, что Россия якобы использует пандемию коронавируса для "введения неоправданных ограничительных мер на полуострове, усиливая репрессии против населения". "За" проголосовали 64 государства, "против" – 23, воздержались – 86. Комментируя резолюцию, Кузьмин напомнил, что дискуссии вокруг статуса полуострова закончились, поскольку "Республика Крым и город Севастополь являются составными частями Российской Федерации". Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

