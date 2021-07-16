Легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1" прошел первый этап государственных испытаний в Черном море. Об этом информирует пресс-служба Ростеха. На первом этапе морских испытаний машина показала "высокие водоходные качества" во время проверок в акватории Черного моря и подтвердила возможность транспортировки большими десантными кораблями, рассказали в Ростехе. На втором этапе машине предстоит продемонстрировать работу 125-миллиметровой самоходной противотанковой пушки 2С25 и эффективность ее применения в условиях штиля, а также при волнении моря до трех баллов.
В Черном море испытали плавающий танк "Спрут-СДМ1"
16 июля 2021, 12:09Общество
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